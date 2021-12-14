В Белом доме назвали хорошим признаком продолжение дискуссий по Украине с РФ и ЕС

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком продолжение дипломатических контактов и консультаций по Украине с Россией и Евросоюзом.

"Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президенты Байден и Путин", – цитирует Псаки ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа сообщали, что страны G7 выразили единство относительно последствий для России в случае гипотетического вторжения на Украину. Собеседник агентства назвала переговоры глав МИД G7 напряженными и заявила, что все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Россией.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечало, что несмотря на то, что администрация Соединенных Штатов публично не обозначила возможные ограничения для Москвы, они могут быть введены очень быстро.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс. Он отмечал, что американский лидер Джо Байден обсуждал данную тему на видеоконференции с Владимиром Путиным.

