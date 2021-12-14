В Белом доме изучают отправку войск в Европу из-за Украины – Псаки

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В Белом доме изучают возможность отправки войск в Восточную Европу в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь офиса президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

Во время брифинга Псаки задали вопрос, возможна ли отправка войск в качестве меры поддержки союзников по НАТО.

"Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран-партнеров по НАТО просили поддержки, просили увеличить (военное. – Прим. ред.) присутствие или же просили дополнительного ротационного развертывания", – обратила внимание пресс-секретарь.

Псаки подчеркнула, что возможность отправки войск "находится на столе".

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа заявили, что страны G7 выразили единство относительно последствий для России в случае гипотетического вторжения на Украину. Собеседник агентства назвала переговоры глав МИД G7 напряженными и заявила, что все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Россией.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что несмотря на то, что администрация Соединенных Штатов публично не обозначила возможные ограничения для Москвы, они могут быть введены очень быстро.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс. Он отметил, что американский лидер Джо Байден обсуждал данную тему на видеоконференции с Владимиром Путиным.