Лавров заявил о желании США развивать диалог с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

При серьезных противоречиях и различиях в подходах у США есть желание развивать диалог с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу ТеН ТВ.

"Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря сего года президент РФ Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи", – отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком продолжение дипломатических контактов и консультаций по Украине с Россией и Евросоюзом.

До этого Владимир Путин и Джо Байден договорились о беседе по видеосвязи после переговоров своих представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием.

