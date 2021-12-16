В Кремле назвали условие для диалога Путина с Зеленским

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Владимир Путин открыт для диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако он должен быть ясным, подготовленным и нацеленным на результат, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге", – заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в любом формате. Свое заявление он сделал на саммите Восточного партнерства в Брюсселе после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кроме того, украинский президент заявил о желании использовать "Северный поток – 2" для встречи с Владимиром Путиным. При этом он оказался не уверен, что российский лидер услышит его.