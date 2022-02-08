Путин заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием

Фото: EPA/TASS/YURI KOCHETKOV
Члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием, сообщил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Российский президент поднял данный вопрос на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Члены-участницы НАТО <...> выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии", – обратил внимание Путин.
Президент РФ также добавил, что Альянс направляет в Украину военных специалистов и инструкторов.
"Мы, конечно, обо всем об этом говорили с президентом (Франции. – Прим. ред.), как видите, достаточно долго, почти шесть часов шла дискуссия", – подтвердил Путин.
Ранее президент РФ заявил, что проинформировал Макрона о российском ответе США и НАТО по вопросу гарантий безопасности. Он подчеркнул, что документ будет направлен в Вашингтон и Брюссель в ближайшее время.
Путин заявил, что США игнорирует российские озабоченности
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