США надеются на новые контакты с РФ после ответа на предложения по безопасности

02 февраля, 23:09
Фото: pixabay/DWilliam
Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США надеются на новые дипломатические контакты с Россией после ответа на американские инициативы в области безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы продолжаем надеяться, на что, как представляется, указал вчера министр иностранных дел Лавров, что после получения российского ответа будет возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия", – заявил госслужащий.
Место или дата проведения возможных переговор не установлены.
Нед Прайс также прокомментировал сообщение о публикации в испанской газете El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Представитель Госдепа подтвердил подлинность данных бумаг.
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