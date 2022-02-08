Путин проинформировал Макрона о сути ответа России по гарантиям безопасности

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о российском ответе США и НАТО по вопросу гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Свое заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой.

"Господин президент проинформирован о сути нашей позиции", – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что ответ России еще готовится. Документ будет направлен в Вашингтон и Брюссель в ближайшее время.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

2 февраля испанская газета El Pais неизвестным образом заполучила и опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.