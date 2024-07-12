Politico: Помощники Байдена не убедили сенаторов-демократов, что он сможет переизбраться

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Помощники президента США Джо Байдена не смогли убедить сенаторов-демократов в том, что действующий глава Белого дома сумеет одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом сообщает газета Politico.

"Ключевые советники президента Джо Байдена в четверг встретились с сенаторами-демократами, чтобы попытаться обнадежить законодателей, обеспокоенных его шансами в ноябре. Это не сработало", – указано в материале.

В статье отмечается, что на закрытой встрече сенаторы-демократы отвергли утверждения о том, что у Байдена есть высокая вероятность победить на выборах президента. По данным издания, сейчас как минимум 12 законодателей-демократов высказались за прекращение участия Байдена в предвыборной гонке из-за его выступления на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Во время них оппоненты обменялись оскорблениями.

Позже американская пресса заметила, что в ходе дебатов нынешний президент Штатов допускал оговорки, путался в цифрах и фактах. Он признал свои неудачи и отметил, что из-за возраста уже не может говорить так же гладко, как раньше.