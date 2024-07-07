Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Ход предвыборной кампании в США является печальным зрелищем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркеструется, как это аранжируется", – подчеркнул он.

Дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Спустя некоторое время американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа, постоянно допускав оговорки, а также путавшись в цифрах и фактах.

Позже Байден признал свои неудачи на прошедших дебатах, отметив, что ввиду своего возраста он уже не может говорить так же гладко, как раньше. Он также связал свое провальное выступление с многочисленными зарубежными поездками незадолго до дебатов.

В Белом доме подчеркнули, что Байден не собирается сниматься с предстоящих выборов после неудачных дебатов.

