Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

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Американский президент Джо Байден 11 июля в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне снова допустил оскорбительное высказывание в адрес Владимира Путина. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Anadolu.

"Самые глубокие и старые страхи Европы проснулись. Потому что вновь кровожадный безумец пошел маршем", – сказал Байден.

Лидер США также напомнил, что во время встреч со своими союзниками по Североатлантическому альянсу в Вашингтоне он ясно дал понять, что "не будет склоняться перед Путиным".

В марте этого года в речи по поводу повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине Байден назвал Путина "мясником". До этого он также грубо отозвался о российском лидере, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном".

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что оскорбления Байдена в адрес Путина лишь подтверждают намерение страны "похоронить" двусторонние связи. По его словам, такие действия полностью укладываются в русло русофобской линии США.

