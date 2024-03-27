27 марта, 05:01Политика
Байден вновь допустил оскорбление в адрес Путина
Фото: ТАСС/EPA/POOL/AL DRAGO
Президент США Джо Байден вновь оскорбил Владимира Путина в публичной речи, передает РИА Новости.
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"Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. – Прим. ред.). Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", – заявил он.
До этого президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина, назвав российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".
В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом Путин предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства пояснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.
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