Посол Антонов: Байден оскорбляет весь народ РФ, делая выпады в адрес Путина

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Президент США Джо Байден оскорбляет весь российский народ, делая выпады в адрес Владимира Путина. Таким мнением поделился посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так дипломат прокомментировал выступление Байдена в военной академии Вест-Пойнт, в рамках которого он назвал Путина "жестоким тираном".

Антонов назвал подобное поведение недопустимым для любого ответственного политика, тем более для лидера государства.

"Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Он добавил, что американским правящим кругам необходимо смириться с тем, что Москва продолжит проводить независимую и суверенную политику, которая основана на национальных интересах.

Ранее президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина, назвав российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом Путин предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства пояснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.