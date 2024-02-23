В Белом доме заявили, что слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина угрозами нацбезопасности, которые исходят от России. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России", – заявил он.

Кирби уточнил, что вызовами для национальной безопасности США являются конфликт на Украине, отношения России и Ирана, а также якобы планы Москвы разместить противоспутниковое оружие в космосе.

Ранее президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина. Он назвал российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом глава государства предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства объяснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.



Владимир Путин прокомментировал резкое высказывание президента США