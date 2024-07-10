Новости мира: к тушению лесного пожара в Албании привлекли военных

В Албании продолжают устранять серьезный лесной пожар на юге страны. Огонь тушат и с земли, и с воздуха. К ликвидации огня привлекли военных. По данным местного информационного агентства, очаги возгораний находятся под контролем сотрудников экстренных служб, однако, справиться со стихией пока не удается. Тем временем огонь начал подходить к населенным пунктам.

Тем временем на восток Франции обрушился сильнейший град. С неба падали куски льда размером с куриное яйцо. На время непогоды местным жителям пришлось накрыть свои машины одеялами, чтобы защитить их от повреждений.

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