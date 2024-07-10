Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: к тушению лесного пожара в Албании привлекли военных

Новости мира: к тушению лесного пожара в Албании привлекли военных

Новости регионов: ребенка затянуло в шлюз в Башкирии

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" в Люберцах

Два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковных Люберцах

Автомобиль врезался в другую машину на улице Нижние Мнёвники

Восстановительный поезд задействован после схода вагона на станции Ховрино

"Безопасный город": в Москве будут судить сбытчика поддельных стодолларовых купюр

"Безопасный город": женщина украла икону из храма в центре Москвы

"Безопасный город": два снаряда времен ВОВ нашли у здания ВГТРК в Москве

"Безопасный город": житель Домодедова украл из магазина 10 упаковок сливочного масла

В Албании продолжают устранять серьезный лесной пожар на юге страны. Огонь тушат и с земли, и с воздуха. К ликвидации огня привлекли военных. По данным местного информационного агентства, очаги возгораний находятся под контролем сотрудников экстренных служб, однако, справиться со стихией пока не удается. Тем временем огонь начал подходить к населенным пунктам.

Тем временем на восток Франции обрушился сильнейший град. С неба падали куски льда размером с куриное яйцо. На время непогоды местным жителям пришлось накрыть свои машины одеялами, чтобы защитить их от повреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомобществопогодавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика