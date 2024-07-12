Песков заявил, что ракетами Запада уже наносятся удары по РФ

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Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье – это все территория РФ", – сказал представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал возможное увеличение расстояния, на которое могут долетать ракеты Запада, назвав это чистейшей провокацией.

Ранее США анонсировали размещение дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. В ответ на это Песков заявил, что это решение и ликование в НАТО по данному поводу ведут к холодной войне с конфронтацией и прямым противостоянием.

