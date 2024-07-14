Байден переговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Президент США Джо Байден переговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом, после того как тот пострадал при стрельбе на митинге в Пенсильвании. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером президент Байден поговорил с бывшим президентом Трампом", – указано в заявлении.

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Политик прервал свое выступление, когда раздались звуки выстрелов, после чего его окружила охрана и увела с трибуны. На кадрах с мероприятия было видно, что у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону сцены и убил одного из зрителей. Согласно последним данным, двое человек после стрельбы находятся в тяжелом состоянии.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

Более чем через час после произошедшего, Байден выступил с заявлением и сказал, что молится о выздоровлении Трампа и осуждает стрельбу, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать инцидент покушением на политика.