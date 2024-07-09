По меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана "Берил" в Техасе

Фото: AP Photo/Eric Gay

Четыре человека погибли в результате обрушившегося на штат Техас урагана "Берил". Об этом сообщает телеканал CNN.

В городе Хьюстон погибли двое местных жителей, один из которых стал жертвой пожара, возникшего предположительно, из-за удара молнии.

Еще два человека погибли в округе Харрис – там жертвами стали 74-летняя женщина и 53-летний мужчина, на чьи дома упали деревья.

"Берил" относится к урагану первой категории, наибольший удар которого пришелся на побережье в заливе Матагорда в районе Хьюстона. Согласно данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, порывы ветра в Техасе достигают скорости 130 километров в час.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в результате полученных травм от падения деревьев во время урагана в начале июля.

На центральном участке Западного скоростного диаметра порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В городе ветер валил деревья, срывал обшивки с домов. Из-за непогоды в аэропорту Пулково действовал режим "гроза над аэродромом". Более того, из-за урагана в Невском районе упал строительный кран.

