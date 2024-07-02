Три человека погибли во время урагана в Петербурге и Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три человека погибли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в результате полученных травм от падения деревьев во время урагана. Об этом сообщается в телеграм-каналах следственных управлений СК РФ по городу и области.

В поселке Новом Токсове Всеволожского района Ленинградской области утром 2 июля обнаружили тело гражданина Таджикистана, который работал на строительстве коттеджей. По данным следователей, накануне вечером он вышел из вагончика-бытовки, и его придавило деревом.

"Вчера на проспекте Юрия Гагарина в городе Санкт-Петербурге во время плохих погодных условий дерево упало на 36-летнюю женщину. Вследствие полученных травм она скончалась на месте происшествия", – указало управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Кроме того, во время урагана на проспекте Шаумяна погиб 11-летний мальчик. После падения на него дерева ребенка доставили в больницу, однако он скончался от полученных травм.

1 июля на Санкт-Петербург обрушились сильный ветер и дождь. На центральном участке Западного скоростного диаметра порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В городе ветер валил деревья, срывал обшивки с домов.

Из-за непогоды в аэропорту Пулково действовал режим "гроза над аэродромом". Более того, из-за урагана в Невском районе упал строительный кран.

