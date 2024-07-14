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14 июля, 19:15

Происшествия

Лесной массив загорелся в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо

Лесной массив загорелся в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо

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Под Новороссийском загорелся лесной массив, который расположен в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо. В соответствии с последней информацией, площадь пожара увеличилась до 47 гектаров.

Огонь перекинулся на территорию уникального заповедника "Утриш", в районе которого находится много баз отдыха. Оттуда эвакуируют туристов, спасатели вывезли уже более 500 человек.

Подронее – в эфире телеканала Москва 24.

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