14 июля, 19:15Происшествия
Лесной массив загорелся в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо
Под Новороссийском загорелся лесной массив, который расположен в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо. В соответствии с последней информацией, площадь пожара увеличилась до 47 гектаров.
Огонь перекинулся на территорию уникального заповедника "Утриш", в районе которого находится много баз отдыха. Оттуда эвакуируют туристов, спасатели вывезли уже более 500 человек.
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