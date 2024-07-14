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14 июля, 09:15

Происшествия

Новости регионов: 11 туристов и собаку унесло в открытое море в Анапе

Новости регионов: 11 туристов и собаку унесло в открытое море в Анапе

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В Анапе в открытое море унесло 11 туристов и собаку. Ночью они решили покататься на сапбордах, проигнорировав штормовое предупреждение. Сильные волны утянули группу на три километра от берега. На помощь пришли сотрудники заповедника "Утриш". В полной темноте они нашли пострадавших и на катере доставили их на берег.

Тем временем под Краснодаром загорелся мусорный полигон. Помимо пожарных машин, на место стянули бульдозеры, самосвалы и экскаваторы. Огонь охватил тысячу квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал выброс метана. В результате ЧП густой едкий дым окутал ближайший хутор и поля с пшеницей и кукурузой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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