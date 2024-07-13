За дело о крушении SSJ 100 в Подмосковье взялся центральный аппарат СК

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Уголовное дело о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области будет расследовать центральный аппарат СК, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На месте падения самолета работают криминалисты.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

В СМИ со ссылкой на экстренные службы предположили, что основной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье стал одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. При этом в авиационных службах выдвинули версию, что в двигатели могли попасть птицы, поэтому системы SSJ 100 отказали на небольшой высоте.

Сейчас специалисты продолжают работу на месте крушения. Работы будут проводиться круглосуточно в несколько смен, в связи с чем спасатели уже разбили рядом полевой лагерь.

