ТАСС: причиной крушения SSJ 100 могло стать попадание птиц в двигатель самолета

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Причиной отказа систем SSJ 100 на небольшой высоте могло стать попадание птиц в двигатели самолета. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации", – объяснил источник.

В качестве примера в авиационных службах привели пример с инцидентом на Гудзоне, который произошел 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 метров в оба двигателя Airbus залетели птицы. В результате пилоты посадили борт на реку, а все пассажиры и члены экипажа выжили.

Ранее в СМИ со ссылкой на экстренные службы выдвинули версию, что основной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье стал одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. Сейчас специалисты продолжают работу на месте крушения. Работы будут проводиться круглосуточно в несколько смен, в связи с чем спасатели уже разбили рядом полевой лагерь.

Воздушное судно рухнуло днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Оно осуществляло транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

В самолете были два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

