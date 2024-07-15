Новости регионов: большая очередь из машин сформировалась у Крымского моста

Туристы сняли на видео большую очередь из машин у Крымского моста. Известно, что время ожидания доходит до четырех часов. Такое скопление образовалось после того, как на полуостров хлынула очередная волна туристов.

Восемь тигрят родились в один день в зоопарке Алтайского края. Как рассказали зоологи, пополнение случилось у двух пар хищных родителей, причем детеныши разного подвида: одна семья – амурские тигры, другая – бенгальские.

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