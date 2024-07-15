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Новости

Новости

15 июля, 11:15

Новости

Новости регионов: большая очередь из машин сформировалась у Крымского моста

Новости регионов: большая очередь из машин сформировалась у Крымского моста

Несколько автомобилей и 60 построек повреждены огнем в хуторе Дюрсо

Пожарные ликвидировали очаги возгорания на базах отдыха под Новороссийском

Новости регионов: фестиваль сальсы прошел в Санкт-Петербурге

Огонь повредил около 40 построек на Кубани

Эвакуация людей под Новороссийском продолжается

Новости регионов: мощный ураган прошел в Якутске

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 62 гектаров

Охранник одной из баз отдыха под Новороссийском пострадал во время пожара

Жителей хутора Дюрсо могут эвакуировать из-за приближающегося пожара

Туристы сняли на видео большую очередь из машин у Крымского моста. Известно, что время ожидания доходит до четырех часов. Такое скопление образовалось после того, как на полуостров хлынула очередная волна туристов.

Восемь тигрят родились в один день в зоопарке Алтайского края. Как рассказали зоологи, пополнение случилось у двух пар хищных родителей, причем детеныши разного подвида: одна семья – амурские тигры, другая – бенгальские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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