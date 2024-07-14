14 июля, 16:15Происшествия
Мощный ураган прошел в Белоруссии 13 июля
13 июля вечером в Минске и других регионах Белоруссии аномальная жара сменилась ненастной погодой. Ветер был такой силы, что сносил деревья и рушил рекламные щиты. В результате разгула один человек погиб, еще шесть получили травмы.
В некоторых районах было остановлено движение общественного транспорта, также есть перебои в электроснабжении. В данный момент специалисты устраняют последствия урагана.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.