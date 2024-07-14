Мощный ураган прошел в Белоруссии 13 июля

13 июля вечером в Минске и других регионах Белоруссии аномальная жара сменилась ненастной погодой. Ветер был такой силы, что сносил деревья и рушил рекламные щиты. В результате разгула один человек погиб, еще шесть получили травмы.

В некоторых районах было остановлено движение общественного транспорта, также есть перебои в электроснабжении. В данный момент специалисты устраняют последствия урагана.

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