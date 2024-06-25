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25 июня, 08:15

Туризм

Москвичи начали жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг РФ

Москвичи начали жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг РФ

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Москвичи начали массово жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг России. Свое недовольство люди высказывают в Сети.

С началом летнего сезона количество желающих отправиться на море растет, увеличивается и число мошенников и спекулянтов. Нехватка билетов объясняется еще и тем, что их выкупают турагентства с агрегаторами, а потом перепродают с наценкой. Тем временем билеты появляются у перекупщиков. Однако юристы предупреждают, что подлинность такого билета никем не гарантирована.

До конца июня РЖД планирует запустить лист ожидания, что позволит купить билеты заранее и безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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