Москвичи начали жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг РФ

Москвичи начали массово жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг России. Свое недовольство люди высказывают в Сети.

С началом летнего сезона количество желающих отправиться на море растет, увеличивается и число мошенников и спекулянтов. Нехватка билетов объясняется еще и тем, что их выкупают турагентства с агрегаторами, а потом перепродают с наценкой. Тем временем билеты появляются у перекупщиков. Однако юристы предупреждают, что подлинность такого билета никем не гарантирована.

До конца июня РЖД планирует запустить лист ожидания, что позволит купить билеты заранее и безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

