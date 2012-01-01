Эксперт Мкртчян назвал лучшие направления для бюджетного отдыха в июле и августе

Летний сезон является горячей порой для отпусков. Многие россияне предпочитают отдыхать в июле и августе. При этом данные месяцы, по словам экспертов, считаются самыми дорогими для путешествий. Рассказываем, какие направления стоит рассмотреть на середину и конец лета, чтобы отдых не ударил по карману.



В России

Найти варианты бюджетного размещения в июле и август сложно, но все-таки возможно, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Например, те, кто хотят провести отпуск в России, могут поехать в Крым. По словам эксперта, отдых здесь обойдется на 40% дешевле, чем в Сочи.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Если в Сочи отель будет стоить 10 тысяч рублей в сутки, то в Крыму – 6 тысяч. Это номер на двоих, например, с завтраками.

Отпуск необязательно проводить на море. Хорошо, а главное бюджетно можно отдохнуть и у реки Волги. Здесь, по словам специалиста, можно найти неплохой отель и за 5 тысяч рублей. "В июле – августе можно купаться почти на всем протяжении Волги, особенно где среднее и нижнее течение. Разве что в верхнем течении в конце августа холодновато будет", – отмечает эксперт.

Помимо отелей, на Волге есть много других вариантов размещения: кемпинг, глемпинг и бюджетные пансионаты.



За рубежом

Тем, кто хотел посетить Объединенные Арабские Эмираты, но не решался ехать осенью из-за высокого ценника, можно отправиться туда в июле и августе, говорит Алексан Мкртчян. В это время цены на проживание в отелях ОАЭ значительно ниже.



до 70% . То есть номер, который в октябре стоил, скажем, 700 долларов в сутки, в августе обойдется примерно в 250–300 долларов. К тому же отели, которые в октябре – ноябре предусматривают бесплатное проживание для детей до 6 лет, в августе поднимают планку до 12–14 лет.

Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств В Эмиратах очень жарко, и отели снижают цены по сравнению с октябрем. То есть номер, который в октябре стоил, скажем, 700 долларов в сутки, в августе обойдется примерно в 250–300 долларов. К тому же отели, которые в октябре – ноябре предусматривают бесплатное проживание для детей до 6 лет, в августе поднимают планку до 12–14 лет.

"Бюджетно отдохнуть можно и в Абхазии. Номер обойдется в 7 тысяч рублей за ночь, что на 30% дешевле, чем в Сочи", – говорит эксперт.

В целом страны, куда россияне привыкли ездить осенью, зимой и весной, как правило, снижают цены в летний сезон. В частности, в июле и августе отдых в Таиланде будет примерно на 40% дешевле, чем в октябре – ноябре, объясняет специалист. Номер, который осенью стоит 100 долларов, летом обойдется в 60 долларов за ночь.

