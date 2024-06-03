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03 июня, 08:31

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Турэксперт Ансталь назвала Сирию и Ливию опасными странами для туристов

Турэксперт назвала самые опасные для туристов страны в мире

Фото: depositphotos/d.travnikov

Сирия, Ливия и Афганистан являются одними из самых опасных стран в мире для туристов, предупредила тревел-блогер Наталия Ансталь, хотя и отметила, что среди россиян туда мало кто ездит. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, туристам стоит задуматься перед поездкой в Венесуэлой, так как в стране отмечается достаточно высокий уровень преступности.
Поэтому нужно вести себя аккуратнее и осторожнее, когда вы покидаете территорию отеля, рассказала Ансталь.

В список небезопасных направлений турэксперт также внесла остров Тринидад, Сомали, Центральную Африку и Мексику. При этом некоторые районы последней лучше вообще не посещать из-за властвующих картелей, заявила Ансталь

"Даже в туристических зонах Мексики лучше не держать большие суммы денег и дорогую технику на виду", – подчеркнула тревел-блогер.

Она напомнила, что перед тем, как выбрать страну нужно изучать материалы, касающиеся внутриполитической обстановки, правил и традиций.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам-туристам заключать договоры расширенного страхования, обеспечивающие оказание востребованных видов медпомощи. Особенно это может быть актуально для тех, кто планирует в поездке заниматься активным отдыхом и спортом (в том числе экстремальным), посещать труднодоступные места и природные объекты.

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