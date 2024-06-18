Россияне назвали Кострому городом с самым вкусным сыром

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Российские туристы назвали Кострому городом с самым вкусным сыром. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование туристического сервиса.

По данным опроса, 30% россиян считают Кострому "российской столицей сыра". Местный твердый сорт напоминает "Гауду", уточняется в материале. При этом 20% респондентов отдали предпочтение Адыгее, в которой изготавливают мягкий сыр из коровьего молока.

Еще 12% опрошенных проголосовали за Краснодарский край. В настоящее время Кубань является одним из крупнейших производителей сыра в России. Каждый год там выпускают свыше 40 тысяч тонн сыров, подчеркнули эксперты. Также в рейтинг регионов с самыми вкусными сырами вошли Калининградская область (10%), Крым (9%), Башкирия (7%) и Северная Осетия (5%).

Ранее специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, как не ошибиться при покупке сыра. По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на его маркировку. В наименовании должно быть указано "сыр", а не "сырный продукт".