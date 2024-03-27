Ученый рассказал о пользе плавленых сырков

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Плавленый сыр содержит полноценный животный белок и минеральные вещества. Продукт, полезен для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос, пишет "Газете.ру".

"Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220–360 ккал", – рассказала доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок.

По ее мнению, плавленый сырок – это естественный источник белка, необходимый для нормального роста и развития мышц.

Гучок отметила, что продукт лучше всего употреблять за завтраком. Благодаря содержащимся в нем жирам он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Продукт богат легкоусваиваемым белком.

"Усвояемость плавленых сыров составляет 100%, в то время как натуральных сыров – 95%", – подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, дешевый плавленый сыр, а также сыр, содержащий искусственные химические добавки, не рекомендуется для детского питания.

Жанна Гучок сообщила, что плавленый сыр вреден в больших количествах. Аллергикам и людям с непереносимостью лактозы нужно быть осторожными с этим продуктом.

Ранее эксперт Елена Павлова рассказала, как не ошибиться при покупке сыра. В первую очередь важно обратить внимание на его маркировку.