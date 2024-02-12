Нутрициолог перечислила продукты для здоровья и красоты ногтей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Твердые сорта сыра, рыба, орехи и тыквенные семечки улучшают состояние ногтей. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-нутрициолога и нутрицевта Елену Быстрову.

Как она отметила, дефицит таких необходимых элементов, как кальций и цинк, может привести к появлению белых точек и борозды на ногтевой пластине, а также воспалению кутикулы.

Нутрициолог указала, что из-за недостатка кальция в организме рост пластины замедляется. По словам специалиста, в 100 граммах сыра присутствует 118% от суточной нормы элемента, поэтому в свой рацион питания следует включить данный продукт. Однако кальций необходимо сочетать с витамином D. Его можно найти в жирных сортах рыбы и орехах.

"Витамин D необходимо принимать дополнительно. Дело в том, что мы живем в полосе, где мало солнца, а элемент поступает в организм вместе с солнечными лучами", – подчеркнула врач.

Быстрова также рассказала, что цинк оказывает воздействие на состояние ногтей. Его дефицит можно выявить по белым пятнам, продольным бороздам, сухой и грубой коже вокруг ногтевой пластины. В связи с этим она посоветовала употреблять тыквенные семечки.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова сообщила, что срезание кутикулы, если делать это неправильно, может привести к проблемам с ростом ногтей. В случае обрезания кутикулы дома необходимо иметь личные инструменты для маникюра, которыми больше никто не пользуется. При этом чем реже проводится такая процедура, тем лучше.

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