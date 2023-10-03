Дерматовенеролог рассказала об опасностях использования гель-лака

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Гель-лак истончает ногти, поэтому его лучше носить не более трех недель. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит, сообщает "Газета.ру".

Она объяснила, что в состав гель-лаков могут входить различные химические вещества, способные вызвать аллергию, контактный дерматит, экзему. Из-за долгого контакта с такими компонентами ногти становятся хрупкими, ломкими и начинают скалываться, а также расслаиваться и покрываться белыми пятнами.

Врач не рекомендует наносить гель-лак глубоко под кутикулу, так как это может быть небезопасно. К примеру, можно повредить зону матрикса, что вызовет деформацию ногтевой пластины. При травмировании кутикулы и окружающих тканей повышается вероятность заражения инфекциями.

Эксперт отметила, чтобы покрытие не навредило ногтевой пластине, важно его вовремя снимать. Максимальный срок носки гель-лака желательно ограничить тремя неделями. Потому что ноготь вырастает и его центр тяжести смещается к свободному краю. Это увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке.

Еще одна причина вовремя сходить на коррекцию – это отслойки, возникающие при длительной носке одного покрытия. В эти места могут попадать вода, еда или грязь, что может привести к развитию грибковой инфекции.

Кроме того, Ворожбит рассказала, что жидкости, используемые для удаления гель-лака, содержат агрессивные растворители. В их составе часто бывает ацетон, воздействующий не только на покрытие, но и на ногтевую пластину и кожу, пересушивая их и приводя к появлению трещин.

В заключение эксперт добавила, что при спиливании ногтевая пластина может истончаться, приводя к ее потускнению и ломкости. Можно попросить мастера маникюра сохранить базовый слой, чтобы не травмировать ногти, а также стараться выбирать опытного специалиста. При спиливании не должно быть жжения и боли.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, что заусенцы могут стать причиной серьезного воспаления околоногтевого валика.

Если появилась пульсирующая боль, кожа вокруг заусенца покраснела, то нужно срочно обращаться к врачу. При развитии воспаления зачастую требуется помощь хирурга и применение антибактериальных препаратов.

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