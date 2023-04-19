Врач назвала главную опасность заусенцев

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Заусенцы могут стать причиной серьезного воспаления околоногтевого валика и в итоге похода к хирургу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Чаще всего заусенцы появляются в зимнее время, когда работает отопление и кожа сухая. Они также могут быть при каких-то проблемах со здоровьем (у кого есть какие-то хронические заболевания, в частности сахарный диабет, авитаминоз). Заусенцы могут быть и у людей, у которых кожа на руках подвергается механическим, химическим воздействиям", – пояснила эксперт.



Татьяна Романенко врач-терапевт Заусенец может стать входными воротами для инфекции: она может попасть в ранку из внешней среды, когда мы не помыли руки, или из ротовой полости, если есть привычка грызть заусенцы. Все это может привести к развитию паронихия (воспаления околоногтевого валика. – Прим. ред).

Романенко предупредила, что если появилась пульсирующая боль, кожа вокруг заусенца покраснела, то нужно срочно обращаться к врачу. При развитии воспаления зачастую требуется помощь хирурга и применение антибактериальных препаратов.

Чтобы не допустить этого, специалист посоветовала соблюдать гигиену. В частности, следует отказаться от привычки грызть ногти и обязательно мыть руки.

"Заусенец отрезаем с помощью маникюрных ножниц, обрабатываем это место до и после процедуры. При благоприятном стечении обстоятельств ранка благополучно заживает. Если появилось покраснение, то мы обрабатываем место антисептическими растворами. И ни в коем случае не забываем о том, что ранку нужно защищать, перекрывать", – подчеркнула Романенко.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что появление язвочек и гнойничков вокруг ногтя и воспаление околоногтевого валика также может сигнализировать о нехватке цинка в организме. Если же ногти постоянно ломаются, вероятно, у человека имеется дефицит железа.

