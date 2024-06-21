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21 июня, 17:30

Туризм

Москву посетили 129 тыс человек из стран БРИКС за I квартал 2024 года

Москву посетили 129 тыс человек из стран БРИКС за I квартал 2024 года

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Столицу посетили 129 тысяч человек из стран БРИКС за первый квартал 2024 года. Ожидается, что до конца года в Москву приедет около 600 тысяч человек. Эти данные были озвучены на первом туристическом форуме БРИКС.

В столицу на форум приехали представители всех девяти стран межгосударственного объединения: Бразилии, Египта, Эфиопии, Ирана, ЮАР, Индии, КНР и ОАЭ. В программу включили экспертные сессии и встречу министров туризма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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