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06 мая, 15:03

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ТАСС: разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва – Оренбург

Причиной возвращения самолета Москва – Оренбург стала разгерметизация кабины пилотов

Фото: 123RF/bombaert

Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Airbus A321 авиакомпании Nordwind рейса Москва – Оренбург, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Он снизился и следует на посадку в Шереметьево", – сказал собеседник издания.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале, рейс готовится вернуться в аэропорт вылета. Такое решение принял командир воздушного судна, добавил он. По словам Кореняко, ориентировочное время посадки – 15:10.

Ранее Airbus A321 подал сигнал тревоги и повернул в сторону Москвы. По данным сервиса Flightradar24, он пробыл в полете 30 минут, а потом снизился до высоты 3 тысяч метров.

Рейс из Москвы в Оренбург провел в полете 30 минут до подачи сигнала тревоги

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