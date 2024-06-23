АТОР: отельеры снизили цены на туры в Турцию в июле из-за низкого спроса

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Низкий спрос на туры в Турцию из России в июле привел к снижению цен на проживание. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль–август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился", – приводит его слова РИА Новости.

При этом на вопрос о том, почему цены на путевки в Турцию по-прежнему остаются высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. Он пояснил, что в прошлом году доллар стоил около 70–80 рублей, сейчас он ходит в коридоре от 85 до 95 рублей.

Ранее стало известно, что Москва, Сочи и Санкт-Петербург вошли в тройку самых популярных направлений для летнего отдыха россиян. Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Баку. Туда было оформлено 11,4% заказов.

