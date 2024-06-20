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20 июня, 23:30

Туризм

Путешественники рассказали об аннулировании дешевых билетов сервисом OneTwoTrip

Путешественники рассказали об аннулировании дешевых билетов сервисом OneTwoTrip

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Москвичи, купившие дешевые авиабилеты в Египет, продолжают отстаивать свои интересы после их аннулирования. Из-за сбоя на сайте OneTwoTrip пользователи успели взять билеты за цену от 100 до 1000 рублей.

В сервисе OneTwoTrip заявили, что ошибочные билеты аннулировали в течение нескольких минут. Однако некоторые туристы говорят, что прошли не минуты, а часы. Деньги клиентам компания обещает вернуть в течение 30 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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