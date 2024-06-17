"Это Москва. Туризм": три парка на берегу Москвы-реки

Команда программы "Это Москва. Туризм" проехалась по трем зеленым паркам, которые расположены на берегу Москвы-реки. Так, можно посетить парк 850-летия Москвы, Братеевский каскадный парк, а также парк "Шмелевский ручей".

Московские парки являются центрами притяжения и для тех, кто хочет почитать книгу в тени деревьев, и для любителей спорта. Парки также подходят для неспешных прогулок вдоль аккуратных газонов с цветочными клумбами.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".