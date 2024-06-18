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18 июня, 08:30

Происшествия

Новости регионов: ливень превратил дорогу в Волгоградской области в горный поток

Новости регионов: ливень превратил дорогу в Волгоградской области в горный поток

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Ливневый дождь стал причиной подтоплений в Волгоградской области. Стихия оставила без электричества несколько населенных пунктов в Михайловском районе и смыла главную дорогу в поселке Отрадное, превратив ее в бурный горный поток.

Тем временем утром 18 июня в Тюменской области произошла серьезная авария, в результате которой шесть человек получили травмы. На трассе столкнулись автобус "ПАЗ", перевозивший вахтовиков, и Toyota с прицепом. Среди пострадавших – двое пассажиров легкового автомобиля и четверо рабочих. По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу. Движение на трассе организовано в реверсивном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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