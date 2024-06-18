Новости регионов: мощный ливень подтопил несколько районов Казани

В Казани после сильного ливня с грозой затопило несколько районов города. Под водой оказались дворы и дороги, где-то вода подбиралась ко входам на станции метро. На одной из линий встали троллейбусы. Из-за непогоды несколько авиарейсов не могли приземлиться в местном аэропорту и кружили в небе, ожидая разрешения диспетчера.

Тем временем ливневые осадки обрушились на Волгоградскую область. Стихия не только оставила без света несколько населенных пунктов в Михайловском районе, но и смыла главную дорогу в поселке Отрадное. По словам местных жителей, во время дождя центральная улица поселка Абрикосовая больше напоминала горную речку, которая в итоге смыла дорожное покрытие.

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