Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 07:30

Новости

Новости регионов: мощный ливень подтопил несколько районов Казани

Новости регионов: мощный ливень подтопил несколько районов Казани

Склад с отделочными материалами сгорел в Петропавловске-Камчатском

Новости регионов: моноколесо загорелось в подъезде жилого дома в Удмуртии

Новости регионов: новосибирский авиазавод направил новые СУ-34 в зону СВО

Новости регионов: нашествие горностаевой моли зафиксировали в Иркутске и Ангарске

Новости регионов: последствия штормового ветра начали устранять в Энгельсе

Новости регионов: ливень и гроза с ураганным ветром прошли в Омске

Новости регионов: легковой автомобиль врезался в трубу газопровода в Ингушетии

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Новости регионов: захвативших заложников преступников ликвидировали в Ростове-на-Дону

В Казани после сильного ливня с грозой затопило несколько районов города. Под водой оказались дворы и дороги, где-то вода подбиралась ко входам на станции метро. На одной из линий встали троллейбусы. Из-за непогоды несколько авиарейсов не могли приземлиться в местном аэропорту и кружили в небе, ожидая разрешения диспетчера.

Тем временем ливневые осадки обрушились на Волгоградскую область. Стихия не только оставила без света несколько населенных пунктов в Михайловском районе, но и смыла главную дорогу в поселке Отрадное. По словам местных жителей, во время дождя центральная улица поселка Абрикосовая больше напоминала горную речку, которая в итоге смыла дорожное покрытие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыобществопогодавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика