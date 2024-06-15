Новости регионов: взрыв произошел на газохранилище в Саратове

В Саратове прогремел взрыв на газохранилище. В небо поднимается столб огня, который видно за несколько километров. Причины и количество пострадавших пока неизвестны.

Водителя минивэна, сбившего в Благовещенске девять человек, арестовали на два месяца. В результате аварии пятеро человек погибли. Евгений Бакарюкин, который сел пьяным за руль, раскаялся в суде и попросил прощения. В больницах остаются четверо пострадавших. Люди несут к месту трагедии цветы, свечи и мягкие игрушки.

В Санкт-Петербурге на внутренней стороне Кольцевой автодороги столкнулись три легковых автомобиля. Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Один из водителей не справился с управлением во время маневра и врезался в другую машину. От столкновения та перевернулась. Также виновник задел и другую легковушку. Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства аварии выясняют.

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