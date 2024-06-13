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13 июня, 12:30

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Новости регионов: бурого медведя заметили в окрестностях Дмитрова

Новости регионов: бурого медведя заметили в окрестностях Дмитрова

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Под Дмитровом вновь заметили медведя. Он пробегал недалеко от жилых домов в СНТ "Плоцкий луг" у села Костина. В прошлый раз медведь зашел на один из дачных участков. С того момента зверя продолжают искать экстренные службы.

Тем временем жители Ярославля стали свидетелями редкого природного явления. Над городом повис шкваловый ворот. Он образовался из-за резкого перепада температур: теплый воздух оказался выше холодного. Ветер закрутил облака, которые стали похожи на торнадо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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