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08 июня, 08:30

Новости

Новости региона: в селе под Тюменью ураганный ветер и смерч смели крыши домов

Новости региона: в селе под Тюменью ураганный ветер и смерч смели крыши домов

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Тюменская область второй день живет в ожидании шторма. МЧС публикует сообщения о штормовых предупреждениях, но в самой Тюмени пока тихо. Зато досталось Бердюжскому району, в 300 километрах от областной столицы. Ураганный ветер повредил электрические сети, повалил линии электропередачи и сорвал с крыш домов черепицу и шифер.

Поселок Ангарский в Волгограде заволокло густым дымом из-за возгорания частного дома. На тушение крупного пожара ушло почти два часа. По словам жителей города, запах гари доходил до центра города, были слышны и громкие хлопки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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