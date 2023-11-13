Электронные студенческие билеты появятся на "Госуслугах"

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Гусева

Электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы по обучению появятся на портале "Госуслуги". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Соответствующий документ разместили на портале проектов нормативных актов.

"Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов", – говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что электронные версии будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторов и аспирантов.

Так, им не нужно будет предоставлять оригинал документа, чтобы попасть в университет, приобрести билеты на поезда и электрички со скидкой, оформить проездной, посещать концерты и музеи на льготных условиях.

С 28 октября на "Госуслугах" для пользователей стала обязательной двухфакторная авторизация. Ее ввели для повышения уровня защиты данных россиян. Соответствующую меру ранее утвердило правительство РФ.

Так, можно воспользоваться одноразовым кодом из СМС-сообщения, либо кодом из специального приложения (ТОТР), либо биометрией, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.



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