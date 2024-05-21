Депутат ГД Чаплин: в июне дачникам нужно посадить овощи и обрезать деревья

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В июне дачникам необходимо обрезать плодовые деревья, а также посадить овощные культуры и прополоть грядки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу Союза дачников Подмосковья и депутата Госдумы Никиту Чаплина.

По его словам, обрезать деревья лучше в июне, так как этот период способствует активному заживлению ран и развитию растений. Кроме того, именно в этом месяце эксперт советует подготовить грядки – обработать их удобрениями и тщательно рассадить растения, соблюдая необходимые интервалы. При этом Чаплин порекомендовал сажать больше овощей, например картошку, петрушку или укроп.

"Кроме того, дачные цветы в июне требуют особого внимания. Важно удалить увядшие бутоны, усохшую листву и сорняки", – добавил он.

Также депутат посоветовал следить за почвой, которая должна постоянно обеспечиваться влагой. Для этого он порекомендовал использовать систему полива, равномерно распределяющую жидкость и правильно питающую все растения на участке. Особое внимание, как утверждает эксперт, необходимо уделить молодым посадкам и всходам.

"Важной задачей в начале июня является также борьба с сорняками. Они могут нанести значительный вред нашей урожайности, забирая питательные вещества у овощей и декоративных растений. Регулярное прополка и мульчирование помогут нам справиться с этой проблемой", – предупредил он.

Ранее Чаплин предложил россиянам проверить и улучшить систему дренажа на своей даче. По его мнению, нужно сначала узнать зоны, где скапливается вода, а потом оборудовать там систему для отвода воды.

