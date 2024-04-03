Рабочий погиб на стройке на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Элемент ограждения упал на рабочего на строительном объекте на Южнопортовой улице, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате мужчина 1962 года рождения погиб на месте. Уточняется, что ограждение упало с высоты.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Это уже второе ЧП на стройке за день. До этого рабочий упал с высоты в лифтовую шахту на строительном объекте на Фестивальной улице. В результате 21-летний мужчина скончался на месте.

Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.