16 января, 15:43

Общество
Врач Сычугова: прием пищи лежа может привести к рефлюксу

Врач рассказала, почему нельзя принимать пищу лежа

Фото: depositphotos/terovesalainen

При приеме пищи лежа у человека может возникнуть гастроэзофагеальный рефлюкс. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Она пояснила, что это состояние, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод. Особенно часто оно возникает у людей, которые едят лежа на животе. Однако нельзя есть также и на спине, и на боку, предупредила врач.

"Нельзя есть лежа или полулежа. Это практически единственный строгий запрет, имеющий веские основания", – сказала она.

По словам Сычуговой, в этот момент желудок и пищевод находятся на одном уровне. Сфинктер, который обычно препятствует обратному ходу пищи, находится под большим давлением, что приводит также к изжоге и аспирации – состоянию, когда пища попадает в дыхательные пути.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что употребление таких блюд, как тартар, карпаччо или стейк с кровью, может быть очень опасно. Свинину и курицу в непрожаренном виде нельзя есть ни при каких обстоятельствах, поскольку они могут содержать личинки паразитов или быть заражены сальмонеллой.

"Миллион вопросов": нутрициолог рассказал о принципах правильного питания

