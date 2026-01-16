Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:29

Происшествия

Сотрудника АСЭ Щербака подозревают в финансировании ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудника "Атомстройэкспорта" (АСЭ) Михаила Щербака подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали ТАСС в Росатоме.

В отношении данного сотрудника проводятся следственные действия. В госкорпорации подчеркнули, что компетентным органам оказывают необходимое содействие.

Ранее в Москве по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины был задержан мужчина. Как выяснили следователи, с января 2023 года по март 2024-го он проводил денежные операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом). Сумма переводов в криптовалюте превысила 60 тысяч рублей.

Задержанным оказался топ-менеджер одной из IT-компаний Юрия Беленького. Было установлено, что он переводил средства не только ВСУ, но и террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Его отправили под стражу.

Читайте также


происшествия

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика