Сотрудника АСЭ Щербака подозревают в финансировании ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудника "Атомстройэкспорта" (АСЭ) Михаила Щербака подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали ТАСС в Росатоме.

В отношении данного сотрудника проводятся следственные действия. В госкорпорации подчеркнули, что компетентным органам оказывают необходимое содействие.

Ранее в Москве по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины был задержан мужчина. Как выяснили следователи, с января 2023 года по март 2024-го он проводил денежные операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом). Сумма переводов в криптовалюте превысила 60 тысяч рублей.

Задержанным оказался топ-менеджер одной из IT-компаний Юрия Беленького. Было установлено, что он переводил средства не только ВСУ, но и террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Его отправили под стражу.