16 января, 14:36

Общество
Психолог Абравитова: тату в юности нередко означает протест родителям

Психолог назвала причину набивания татуировок подростками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опыт воспитания жесткими родителями зачастую стоит за желанием нанести татуировку в юном возрасте. Об этом в разговоре с RT заявила клинический психолог Марианна Абравитова.

"Если мы говорим про подростковые и юношеские татуировки, то зачастую это бывает психологическая история. Проблема, которая именно выливается в протест против родителей", – пояснила собеседница издания.

Тату также может означать протест против какого-либо сообщества – школы или группы подростков, уточнила психолог. Кроме того, это является способом заявить о себе.

Нередко, когда человек вырастает, он хочет вывести татуировку, обратила внимание специалист. Тем не менее некоторые проносят ее через всю жизнь как личную историю.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов предложил запретить продавать детям наборы для татуировок на маркетплейсах. Он подчеркнул, что такие изделия несут много рисков для молодого организма, поскольку часто они производятся вне строгих стандартов безопасности.

После этого онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили, что товары данной категории перенесли в раздел "Для взрослых".

В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки

