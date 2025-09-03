В ГД усомнились в необходимости наказания за татуировки у подростков

Фото: 123RF/xartproduction

Вопрос о наказании за татуировки у подростков пока поднимать не следует. Вместо этого можно ввести ограничительные меры в виде разъяснительных бесед, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24.

Ранее появилась информация, что в России подготавливают законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних. По словам экспертов, используемая для нанесения рисунков на кожу краска может содержать канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кожи от 1,6 до 2,5 раза.

Как отметила Останина, запретить татуировки подросткам можно на основании позиции комитета по охране здоровья, если рисунки, которые нанесены некачественными химическими веществами, нанесут вред здоровью детей.

"Поэтому сейчас у несовершеннолетнего обязательно должно быть согласие родителей, и процедура должна проходить только в специализированных тату-салонах", – подчеркнула депутат.

Она обратила внимание, что разъяснительные беседы о вреде здоровью татуировок, сделанных в домашних условиях, можно было бы проводить в рамках "Разговоров о важном", ведь молодые люди не всегда понимают последствия таких небезопасных сеансов.

Вместе с тем Останина напомнила, что узор наносится на кожу на всю жизнь. При этом, по ее мнению, пожилые люди, сделавшие в юном возрасте легкомысленные татуировки, "выглядят смешно".

"Годы приходят и уходят, а гигиена человеческого тела, мне кажется, требует того, чтобы относиться к телу уважительно. Я считаю, что не нужно подросткам это все", – подчеркнула парламентарий.

Среди иных способов обратить на себя внимание она предложила молодым людям добиваться успехов в учебе, спорте или творчестве. Такие достижения, указала Останина, принесут юношам и девушкам больше признания, нежели татуировки.

Ранее депутат Сергей Леонов предложил запретить продавать детям на маркетплейсах наборы для татуировок. Он уточнил, что они несут много рисков для молодого организма, так как часто производятся вне строгих стандартов безопасности.

