Депутат ГД Бессараб: наличие или отсутствие тату не влияет на мозговую деятельность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 оценила влияние татуировок на карьеру.

Ранее зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев высказывал в беседе с Life.ru мнение, что татуировки отвратительны и уродуют кожу.

Депутат считает, что работодатели рассматривают "уровень" соискателя именно по наличию татуировок. В связи с этим он предположил, что человек, имеющий нательные рисунки, не сможет занимать серьезные должности на госслужбе или быть топ-менеджером. Поэтому люди портят не только свое тело, но и будущее, отметил Матвейчев.

Парламентарий добавил, что, если человек раскаялся и осознал вред татуировок, ему придется сводить их.

В свою очередь, Бессараб заявила, что наличие или отсутствие татуировок не оказывает никакого влияния на мозговую деятельность. Она считает, что советовать людям не набивать рисунки на теле или избавляться от них – не дело депутатов. Парламентарий также рассказала, что встречала много успешных менеджеров и бизнесменов с тату.

"Даже в силовых структурах работодатели уже не так строго относятся к наличию татуировок, не говоря, к примеру, о секторе экономики. Кроме того, сегодня многие одеваются, выбирая собственный стиль, и работодателю это глубоко безразлично", – уточнила Бессараб, добавив, что важным качеством является наличие у сотрудника необходимых навыков.

Однако депутат также напомнила, что с возрастом организм и кожа стареют, поэтому все татуировки на теле человека будут выглядеть по-другому. Над этим она призвала граждан задуматься.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить продавать детям наборы для татуировок на маркетплейсах. По его словам, такие дешевые наборы несут много рисков для молодого организма, так как они часто производятся вне строгих стандартов безопасности.

Парламентарий призвал родителей внимательно отнестись к тому, что заказывают их дети на маркетплейсах. Кроме того, депутат напомнил, что, согласно закону, несовершеннолетние не могут самостоятельно набивать себе татуировки в салонах. Для этого им нужно получить согласие родителей в письменном виде.